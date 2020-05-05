شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يعاود الارتفاع – تحليل – 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جوجل (GOOG) الارتفاع في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 6.19 نقطة ليستقر السهم في نهاية تداولاته على سعر 1,326.80 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,265.60، ليستهدف مستوى المقاومة 1,436.59.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد