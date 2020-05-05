شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليختبر مستوى الدعم 0.6407، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف 0.6530 كمحطة تالية، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر للانخفاض نحو 0.6236 كهدف سلبي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6360 والمقاومة 0.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد