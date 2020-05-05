شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت مزيد من التداولات الإيجابية منذ الصباح ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 29.80، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 32.20 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 27.90 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 29.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد