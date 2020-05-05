شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 22.00 وأغلق شموع الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع بفعالية للفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 24.20، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 22.00 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مناطق 19.90 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 21.00 والمقاومة 23.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد