شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح محافظاً على ثباته دون مستوى 15.08، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 14.17.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط