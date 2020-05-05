شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ويقترب من تقديم إشارة تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1729.00 لتأكيد الاندفاع نحو 1747.43 ثم 1780.00 التي تمثّل محطاتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1678.45 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد