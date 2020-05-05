شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية الآن ليبتعد عن الدعم المكسور سابقاً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 1.2304 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط