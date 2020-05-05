شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة الآن ليكسر مستوى 1.0885 ويتجه نحو الهدف السلبي المتوقع للكسر عند 1.0840، مما يضع السعر أمام مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.0700 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك دون 1.0885 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 1.0966 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.0960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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