شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 3.05 نقطة ليستقر السهم عند سعر 123.66 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 124.34، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 124.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 135.77.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد