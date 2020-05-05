شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت وسط توقعات إيجابية – تحليل – 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم 174.42، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.45% بما يعادل 178.84 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 174.42، ليستهدف مستوى المقاومة 190.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد