شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن ذروة 4 أسابيع بعد قرار المحكمة الدستورية الألمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى صدور قرار المحكمة الدستورية الألمانية حول مشتريات السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6% إلى 1.0841$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0905 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0925$

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1017$.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

أعلنت المحكمة الدستورية فى ألمانيا يوم الثلاثاء إن مشتريات السندات الحكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي تنتهك القانون جزئيا ،وأن الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني أخفقا فى اتخاذ خطوات للطعن فى تلك الخطوة.

وفى نفس الوقت ،قالت المحكمة الدستورية إن برنامج التحفيز الشامل للبنك المركزي الأوروبي لم ينتهك القانون ،بعد التأكد على هدف دعم اقتصاد منطقة اليورو من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة فى أوروبا.

وأكدت المحكمة الألمانية أن القرار الذي نشر اليوم لا يتعلق بأي إجراءات طارئة اتخاذها الاتحاد الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد اليورو فى مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.