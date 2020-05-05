شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ4 والخيار بـ7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 4 جنيهات والبصل بـ 4.75 جنيه. - الكوسة بـ 6.5 جنيه للكيلو والجزر بـ 6 جنيهات والخيار بـ 7 جنيهات. - الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات. Advertisements - الفلفل البلدى بـ 6.5جنيه للكيلو والليمون 15 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 6 جنيهات للكيلو جرام. - البرتقال البلدى 9.25 جنيه - الجوافة 13.5جنيه. - التفاح يبدأ من 21 إلى 24 جنيها.

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