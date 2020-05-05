شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى يحقق 2.3 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجارى الدولى، عن نتائجه المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، وحقق البنك ارتفاعاً فى الإيرادات المجمعة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 25%، فى حين انخفض صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 66%، كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 8%، لتسجل 22.3% مقارنة بنسبة 24.2% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، مضيفا أنه استطاع الحفاظ على مكانته الرائدة فى كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص.

وأضاف البنك، فى بيانه للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه حقق صافى أرباح قدرها 2.339 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر الأول من عام 2020، وذلك بانخفاض قدره 9% عن نفس الفترة من عام 2019، وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل 3.656 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.757 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 3%.

وتابع البنك، أنه سجل نمواً فى محفظة القروض بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فى حين انخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 2% مقارنة بالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، بينما ترتفع تلك الزيادة لتسجل 6% إذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق، وسجلت نسبة القروض للودائع 41.7%.

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وأشار البنك، إلى أنه نجح بفضل أنظمة إدارة المخاطر الرشيدة فى الحفاز على جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض لتسجل 4% مقارنة بنسبة 4.99% فى الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2019، كما سجل معجل التغطية 247% فى 31 مارس لعام 2020، مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أى زيادة غير متوقعة فى حجم القروض غير المنتظمة.

ولفت البنك، إلى أنه تماشياً مع سياسته الرشيدة فى إدارة المخاطر، اتخذ البنك مخصصات بلغت 1.240 مليار جنيه فى الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2020 مقارنة بمبلغ 521 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية، وذلك بمعدل كفاية رأس المال بلغ 26.35% وهو ما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.