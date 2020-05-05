شكرا لقرائتكم خبر عن "زد": لا توجد لدينا نية حاليا أو مستقبلا للعمل بالتسويق أو الدعاية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "زد"، إنه بالإشارة إلى التساؤلات حول توسع "زد" للاستثمار الرياضى فى الفترة القادمة إلى مجالات أخرى، فإنه يجب التأكيد أنه لا توجد لدينا أية نية حاليا أو مستقبلا للعمل فى مجال التسويق أو الدعاية الرياضية وأن الشركة لديها بالفعل خطط معلنة فى مجال الاستثمار الرياضى فقط، حيث تحتل مشروعاتنا الحالية والمستقبلية جزءا كبيرا من خطط الشركة واستراتيجيتنا على مدى السنوات الخمس القادمة.

وتتضمن خطط "زد" للاستثمار الرياضى تطوير أنشطتها الرياضية فى مجمع "زد" القائم فى الشيخ زايد، وتوسيع بصمتنا الرياضية من خلال المجمع الجديد بالتجمع الخامس، المقرر افتتاحه فى نهاية 2020، على أن يكون هو النادى الرياضى والاستاد الأول الذى تمتلكه شركة خاصة للاستثمار. وعلاوة على ذلك نستعد لافتتاح أحد أكبر مشروعاتنا طموحا وهى أول جامعة رياضية فى مصر والمنطقة المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث القادمة، تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى فريق الحلم 2030، وفريق “زد اف سي" لكرة القدم.

تستدعى الأوقات الحالية التكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة الحرجة وحتى يعود النشاط الرياضى من جديد والحياة للقطاع، وهو ما نركز عليه حاليًا لتوفير طاقتنا وجهدنا فى تطوير استراتيجياتنا ومشروعاتنا المعلنة لنكون على أتم الاستعداد للانطلاق من جديد والمساهمة فى انتعاش القطاع.