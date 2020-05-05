شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.32% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.32% رابحا 152.93 نقطة ليصل إلى مستوى 6748.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.44% رابحا 500.74 نقطة ليصل إلى مستوى 7227.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 128.1 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفع 187 سهم، فيما تراجع سهمين.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.67%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.97%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.93%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.52%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.32%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه وحيدا بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "سليمان الحبيب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.01%، ثم سهم "الدرع العربى" بنسبة 7.01%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 6.53%، فيما جاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.49%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 0.20%.

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وفى سياق آخر أعلنت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، بأنها ملتزمة بتطبيق ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات المعنية بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى إمكانية تأثُر إيرادات قطاعات الشركة والشركات التابعة لها نظرا ًلتخفيض عدد العاملين بالشركة حسب توجيهات الجهات المعنية.

وأضافت أنه في ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي المترتب على القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية، وتعمل الشركة حالياً على تقييم مدى الأثر الجوهري على القوائم المالية غير المعلوم حالياً في العمليات التصنيعية والتشغيلية وذلك لتسارع وتيرة الاجراءات والتدابير المتخذة وغياب التفاصيل الخاصة بمدة الحظر، وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن.

وأعلنت الشركة، عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة جميع توجيهات حكومتنا الرشيدة حول موضوع فيروس كورونا المستجد (COVID-19)ومتابعة تطبيق جميع الإرشادات والتوجيهات من الجهات المختصة ومتابعة المستجدات بهذا الشأن والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من هذا الأثر قدر الإمكان،ومن جهة أخرى تلتزم الشركة بكافة اللوائح الإرشادية الحكومية المحدثة والمتعلقة بممارسات الصحة والسلامة العامة.