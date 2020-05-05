شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات تصعد ببورصة الكويت بمستهل التعاملات على رأسها الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحاً 38.29 نقطة ليصل إلى مستوى 4868.65 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.06% رابحاً 54.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5237.29 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% رابحاً 6.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4144.73 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.14%، رابحاً 5.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4045.69 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 33.8 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار كويتى عبر 2051 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.71%.

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وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.58%، تليه شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 6.98%، ثم شركة مينا العقارية بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم "شركة الاستثمارات الوطنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.77% ثم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 5%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.41%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن إعادة التداول فى أسهم شركة أجوان الخليج العقارية-أجوان، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، وذلك بعد رفع البيانات المالية.

فيما أعلنت بورصة الكويت، عن إلغاء إدراج أسهم شركة الأمان للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد اكتمال اندماجها مع شركة بيت الأوراق المالية وانتهاء شخصيتها الاعتبارية.