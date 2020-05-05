شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يكلف خزانة بريطانيا 6.5 مليار إسترلينى.. والبطالة تواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ذا صن البريطانية ان 2 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على الإعانة الاجتماعية في ظل التداعيات الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء كورونا، ويتوقع الوزراء أن ترتفع الطلبات المقدمة للرعاية الاجتماعية إلى 6.5 مليار جنيه استرليني وهو ما يعادل ستة أضعاف المعتاد لهذا الوقت من العام.

ولا يزال حوالي 25000 بريطاني في اليوم يتقدمون بطلبات الحصول على الرعاية الاجتماعي، وفي نفس الوقت تم تسريح حوالي 6.3 مليون شخص من وظائفهم من قبل 800.000 جهة عمل.

ووفقا للتقرير قال المستشار ريشي سوناك إن الخطة ستمدد حتى نهاية يونيو.

كما كشفت وزيرة العمل والمعاشات تيريز كوفي عن أرقام المزايا للنواب، وقالت إن 16 مليون طالبوا منذ 16 مارس بالائتمان الشامل، وأكثر من 250 ألف بدل للباحثين عن عمل و20 ألف بدل دعم للتوظيف.

وأبلغت مجلس العموم: "هذا ستة أضعاف الحجم الذي سنختبره عادةً ، وفي أسبوع واحد حصلنا على زيادة عشرة أضعاف". وأضافت أنه تم إصدار ما يقرب من 700000 سلفة لأشخاص لا يستطيعون انتظار دفعها.

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وأظهرت أرقام أخرى أن مخطط الدعم يمكن أن يكلف الخزانة البريطانية 8 مليارات جنيه استرليني.

وأكد سوناك أنه لن يكون هناك توقف مفاجئ ، على الرغم من أنه قال إنه يقيِّم كيفية إنهاء البرنامج وتسهيل عودة الأشخاص إلى العمل، قائلا: "كما اقترحت بعض السيناريوهات ، من المحتمل أن ننفق قدرًا كبيرًا على مخطط الإيجار كما نفعل في القطاع الصحي ومن الواضح أن هذا ليس حالة مستدامة ".

وفي نفس لسياق قال تورستن بيل ، من مؤسسة التفكير التابعة لمؤسسة Resolution ان معدلات البطالة ترتفع، مشيرا انه من المحتمل ان يظل البعض بدون عمل حتى بعد مرور الأزمة.