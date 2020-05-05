شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين هامشيا بالمستهل مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.95 نقطة ليصل إلى مستوى 1301.91 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بمستهل التعاملات 367.3 ألف سهم بقيمة 48.9 ألف درهم.

وارتفع قطاعى البنوك التجارية والاستثمار ببورصة البحرين، بنسبة نمو 3.15%، 0.87%، على التوالى، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.33%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.3%.

وفى سياق متصل أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن منح وكالة موديز للتصنيف الائتمانى معدل B3 للمصرف الخليجى التجارى مع تغيير إلى نظرة مستقرة.

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فيما أعلنت شركة عقارات السيف، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 4 مايو، وتمت فيه مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأحدث التطورات حول تأثير كوفيد-19 على أعمال الشركة.

يذكر أن بورصة البحرين، قد تعطلت رسمياً يوم الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.