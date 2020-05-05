شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.35% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% رابحاً 26.13 نقطة ليصل إلى مستوى 1950.84 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 76.2 مليون سهم محققة ما قيمته 65.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1572 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفضت 5 أسهم، ولم يستقر سوى سهم واحد.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.67%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.29%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 11.15%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.57%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.6 مليون ورقة بقيمة 14.4 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.16%.

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وفى سياق متصل، أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق 7 مايو لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

وفى السياق ذاته، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة مساء يوم الأربعاء الموافق 6 مايو لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

فيما ردت شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، على سبب ارتفاع سهم الشركة، مؤكدة أنه تم الإفصاح عن كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 29 إبريل الماضى بنفس اليوم، كما أنه ليس هناك أى معلومات جوهرية أو أخبار جديدة سواء على المستوى التشغيلى أو الفني المتعلقة بعمليات الشركة سوى الأمور الاعتيادية وأيضا لا توجد لدينا أى معلومات بخلاف ما تم سرده بالجمعية العمومية وقراراتها وتم الإفصاح عنها بالسوق.