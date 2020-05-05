شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 741 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بقيمة 4 جنيهات لتسجل 741 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وذلك بالتزامن مع تراجع سعر خام الذهب عالمياً.





أسعار الذهب اليوم ..عيار 18 سجل 635 جنيها

عيار 21 سجل 741 جنيها

عيار 24 سجل 846.85 جنيه

الجنيه الذهب 5928 جنيها

أوقية الذهب 1700 دولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1700.14 دولار للأوقية (الأونصة). في حين هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1706.10 دولار.

وانضمت إيطاليا والولايات المتحدة لمجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل أمس الاثنين لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

ولكن يظل المستثمرون قلقين إزاء تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسوم جديدة على الصين بسبب تعاملها مع التفشي.

وارتفع الذهب الذي يُعد أصلا بديلا خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، 18 بالمئة العام الماضي نتيجة حرب الرسوم الجمركية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وكسب الذهب أيضا 12 بالمئة منذ بداية العام مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قرب الصفر وضخ تريليونات كتمويل عاجل للأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتبنت بنوك مركزية ودول أخرى إجراءات مماثلة لتحفيز الاقتصادات التي تضررت جراء الفيروس.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1858.91 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 763.56 دولار وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.77 دولار.