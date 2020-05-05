المالية: لا صحة لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك أو مستشار الوزير للجمارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نجم" و"عبدالعزيز" يُباشران مهام وظيفتهما وفقًا للاختصاصات القانونية المقررة
أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة لما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارًا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفًا للدكتور مجدى عبدالعزيز، موضحة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، فى إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة.
أضافت الوزارة أن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يُباشر كل منهما مهام وظيفته وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا.
أشارت الوزارة إلى أنها إذ تؤكد تقديرها لدور الإعلام فى بناء وتنمية الوعى الوطنى خاصة فى ظل المرحلة الراهنة التى تشهد محاولات يائسة للنيل من استقرار الوطن عبر سلاح الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على مد جسور التعاون مع ممثلى وسائل الإعلام، متطلعةً إلى إعلاء المصلحة الوطنية، والالتزام بميثاق الشرف المهنى، وتحرى الدقة والموضوعية فى تناول كل ما يتعلق بأنشطة وأخبار وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة.
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