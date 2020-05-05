شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الجلستين الماضيتين على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 1551 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 11802 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3893 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 1164 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1098 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الاثنين، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 775 سهم، 11.5 ألف سهم، 1988 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 5 آلاف سهم، 775.7 ألف سهم، 845.2 ألف سهم.

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واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية لحليج الأقطان، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، مؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 6 آلاف سهم، 196.5 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 170 سهم، 20 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 744.8 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، دايس للملابس الجاهزة، العبوات الطبية، مجموعة عامر القابضة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الأهلى للتنمية والاستثمار، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للدواجن، العز للسيراميك والبورسلين، جلاكسو سميثكلاين، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة.