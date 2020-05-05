الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل نتائج إيجابية للشركات ومكاسب توتال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بفضل قفزة لأسهم شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال وسلسلة من تقارير النتائج الإيجابية التي زادت من حالة التفاؤل إزاء تخفيف إجراءات العزل في اقتصادات كبرى.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.7 بالمئة بعدما مُني بخسائر على مدار ثلاثة جلسات.
وكسب سهم توتال 5.8 بالمئة عقب إبقاء الشركة على توزيعاتها النقدية رغم انخفاض حاد في صافي الربح المعدل في الربع الأول نتيجة هبوط أسعار النفط.
كما لقي قطاع النفط والغاز في أوروبا دعما من ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بأن يبدأ الطلب على الوقود في التعافي مع شروع عدة ولايات أمريكية ودول في أوروبا وآسيا في تخفيف إجراءات العزل بسبب كورونا.
كما صعد سهم شركة الحلي باندورا ومقرها كوبنهاجن بعد أن قالت إنها تشجعت بزيادة المبيعات الالكترونية وإعادة فتح متاجرها في المانيا وبعض الدول الأخرى.
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