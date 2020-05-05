شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: تداعيات النفط وكورونا سيظهر تأثيرها على نتائج أعمال "سابك" بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن تأثير تداعيات النفط وكورونا على جانب الطلب وتراجع الأسعار سيظهر واضحا على نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، بحسب "العربية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الهاتف، أن سابك ملتزمة بالانضباط الرأسمالي والحفاظ على ميزانية عمومية قوية، وعلقت جميع النفقات الرأسمالية باستثناء تلك النفقات المتعلقة بسلامة العمليات والمشروعات في المراحل النهائية.

علقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عمليات الإنفاق الرأسمالي الجديدة، بعد أن كبد هبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا، الشركة خسائر قدرها 950 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبلومبيرج.

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وتراجعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 18% إلى 30.83 مليار ريال. وجاءت نتائج سابك أسوأ من توقعات المحللين بتسجيل خسارة فصلية بـ143 مليون ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

وسابك، التي تعد أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، حذرت من أن تأثير تداعيات كورونا على الطلب على البتروكيماويات قد تمتد إلى الربع الثاني من العام الجاري، وربما إلى بقية العام.