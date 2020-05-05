شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو": العمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت أرامكو السعودية، إن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، أن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها، وأنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد، مشيرة إلى أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط، بحسب وكالة رويترز.

ومؤخرا، عينت شركة أرامكو السعودية بنك إتش إس بي سي والبنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار.

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وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، قد أجرت محادثات أولية في 15 أبريل الماضي، مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة المتعلقة بشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6.00 مليارات ريال ( 1.60 مليار دولار).