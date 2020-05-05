شكرا لقرائتكم خبر عن "ألبا البحرين" تتحول للأرباح في الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين للألمنيوم (ألبا)، التحول لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2020 بقيمة 5.7 مليون دينار بحريني ، مقارنة مع خسائر بقيمة 15.8 مليون ديناربحريني بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة البحرين، أن العائد الأساسي للسهم الواحد بلغ نحو 4 فلوس بالربع الأول، مقابل خسائر بقيمة 11 فلساً بالفترة المماثلة من 2019.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة 0.2% إلى 2.423 مليار دينار بنهاية 31 مارس الماضي، مقارنة مع 2.4 مليار دينار للفترة المماثلة من العام السابق.

وزادت إيرادات العقود المبرمة مع العملاء بنسبة 36% بالربع الأول إلى 275.9 مليون دينار ، من 203.5 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى تراجع الأسعار في بورصة لندن للمعادن إذ انخفض الألومنيوم بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الربع الأول إلى 1690 دولاراً لكل طن، من 1859 دولاراً بالفترة المقارنة من 2019.

Advertisements

وذكرت الشركة أن التوقف غير المسبوق الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي تسبب في حدوث اضطراب مفاجئ في سلسلة توريد الألمنيوم بأكملها، مما خفض إنتاج صناعات الألمنيوم التحويلية أو أغلقت بالفعل.

وانهار الطلب على الألومنيوم في الأسواق الرئيسية مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الأول في أوروبا والصين، وبنسبة 8% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، و6% في أمريكا الشمالية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تجاوز إنتاجها 1.36 مليون طن متري في العام 2019، مُحققة بذلك رقماً قياسياً جديداً.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، بأن الإنتاج ارتفع إلى 1.365 مليون طن متري بزيادة بنسبة 35% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.011 مليون طن متري في عام 2018.

يُذكر أن الشركة نجحت، خلال ديسمبر الماضي، في إعادة تمويل قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار المرتبط بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.