شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يؤكد التزامه بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاماً.

وأكدت ساما في بيان على موقعها الإلكتروني، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.

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وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية حيث تغطي ما يقارب 43 شهراً من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3).

وقالت المؤسسة وعليه فإنها تؤكد أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.

يشار الى ان ساما كانتةقد اعلنت مؤخرا عن مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) خلال شهر رمضان المبارك وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية «عن بُعد» وفق ضوابط محددة.