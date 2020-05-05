شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 16 من نيسان/أبريل متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ السادس من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا مع قرب انقضاء الإغلاق العالمي والتوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.26% لتتداول حالياً عند 767.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 769.25$ للأونصة مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 768.00$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 99.45 مقارنة بالافتتاحية عند 99.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 41.0$ مليار مقابل 39.9$ مليار في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 27.0 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 39.9 في آذار/مارس.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 37.5 مقابل اتساع عند 52.5 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 3.42 مليون ولقي 239,740 شخص مصرعهم في 215 دولة.

كما تابعنا أيضا الأحد أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس لتخزين الإمداد الطبية.