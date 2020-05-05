شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفتقر للعزم السلبي– تحليل - 5-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر البلاتين حتى تداولات هذه اللحظة أي هدف سلبي جديد بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة ليتأثر باستمرار تعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك أمام سلبية المتوسط المتحرك 55 والمستقر فوق المقاومة المتمثلة بمستوى 781.00.
بشكل عام, الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة الرئيسية يدعونا للتمسك بترجيحنا الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية حول 710.00 و680.00 على التوالي, أما تعرض السعر لضغوط إيجابية قوية واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك يؤكد تغييره للاتجاه العام وليبدأ ببناء مسار صاعد ليستهدف من خلاله مستوى 830.00 و 880.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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