شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بإيجابية جديدة– تحليل -5-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات إيجابية جديدة ليحافظ بذلك على ثباته فوق الدعم المستقر عند 2.2800 لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 2.3300 تقريبا, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 يقدم بدوره العزم الإيجابي الإضافي وليدعونا ذلك لانتظار الوصول نحو الأهداف الرئيسية المستقرة عند 2.3700 و 2.4530 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نستمر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط من جديد وليبدأ بتكبد الخسائر بانجذابه نحو 2.2100 وصولا نحو 2.0700.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.3700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يبدأ بإيجابية جديدة– تحليل -5-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.