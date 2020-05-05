شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بإيجابية جديدة– تحليل -5-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات إيجابية جديدة ليحافظ بذلك على ثباته فوق الدعم المستقر عند 2.2800 لنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 2.3300 تقريبا, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 يقدم بدوره العزم الإيجابي الإضافي وليدعونا ذلك لانتظار الوصول نحو الأهداف الرئيسية المستقرة عند 2.3700 و 2.4530 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نستمر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط من جديد وليبدأ بتكبد الخسائر بانجذابه نحو 2.2100 وصولا نحو 2.0700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم