الباوند مقابل الين لا يزال محصورا-تحليل - 5-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج بانحصاره المتكرر ما بين الدعم المستقر عند 132.10 بينما يستمر مستوى 134.60 بتشكل حاجز أمام محاولات استئناف الهجوم الصاعد ليضطر بذلك لتشكيل تداولات جانبية جديدة كما هو موضح بالرسم المرفق.
نكرر التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق مستوى 134.60 فإن ذلك سيزيد من فرص استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 136.30, أما كسره الدعم الحالي والثبات دونه فإن ذلك سيعيده للمسار الهابط وليبدأ بتكبد الخسائر بانجذابه نحو 130.65 و 129.05 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.10 و 134.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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