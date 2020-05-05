العراق يشترى 311.944 ألف طن من القمح المحلى منذ بدء الحصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة في العراق اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 311 ألفا و944 طنا من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد الشهر الماضي.
وكانت وزارة الزراعة ذكرت أنها تتوقع إنتاجا محليا حوالي ستة ملايين طن خلال موسم الحصاد بين شهري أبريل ومايو.
وقال العراق وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط في مارس، إنه سيحتاج لاستيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز احتياطياته وسط قلق متزايد بأن اجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا عالميا قد تقود لبطء في سلسلة الإمدادات الغذائية.
وقال عبد الرحمن طوفان رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية في بيان اليوم إن موسم الشراء هذا العام فريد في ظل التحدي الصحي الخطير الذي يواجه العالم والإنسانية والذي أدى لتوقف دورة الحياة والعمل.
تحتاج البلاد ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجها لدعم الغذاء. وتُخلط الحبوب المحلية مع إمدادات من أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وتطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة لوزارة التجارة، مناقصات عالمية منتظمة لاستيراد القمح لبرنامج الدعم، الذي يشمل الأرز والطحين (الدقيق) وزيت الطهي والسكر.
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