شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار والأنظار على إعلان الدستورية الألمانية عن حكمها حيال برنامج شراء الأصول للمركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 24 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظ المركزي الألماني ينس ويدمان عير الأقمار الصناعية حيال تأثير كورونا على المصارف وإعلان المحكمة الدستورية الألمانية عن حكمها حول برنامج شراء الأصول للمركزي الأوروبي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0910، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0907، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0916، بينما حقق الأدنى له عند 1.0900.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة ميزانية الخزانة لشهر نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تظهر ارتفاع 500.0 ألف مقابل ارتفاع 302.3 ألف في آذار/مارس الماضي، وقبل الحديث المرتقب لرئيس دويتشه بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان عن فيروس كورونا وتأثيره على المصارف الألمانية.

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وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 1.3% مقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.6% مقابل 1.3%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإعلان المحكمة الدستورية الألمانية عن حكمها حيال دستورية برنامج شراء الأصول للمركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 41.0$ مليار مقابل 39.9$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 27.0 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 39.9 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 37.5 مقابل اتساع عند 52.5 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 3.42 مليون ولقي 239,740 شخص مصرعهم في 215 دولة.