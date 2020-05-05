شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف البحرين المركزي، إنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها، نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 6 مايو الحالي وتنتهي في 5 أغسطس 2020، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة لهذه الأذونات بلغ 2.39%، مقارنة بسعر الفائدة 2.32% للإصدار السابق بتاريخ 29 أبريل 2020.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.401% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.343%، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%. وأوضح المركزي أن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار، بلغ ما قيمته 2.11 مليار دينار بحريني.