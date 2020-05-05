شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء البحريني يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الإسكانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء البحريني خلال اجتماعه الأخير تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الإسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداء من أبريل 2020، وذلك ضمن برامج ومبادرات الحزمة المالية والاقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا".

وأوضح الوزراء، أنه تقرر إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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وكلفت الحكومة البحرينية، بنك الإسكان بإعادة ترتيب أولويات صرف ميزانيته للسنة الحالية بمنح الأولوية لتوفير الميزانية اللازمة لصرف التمويل الإسكاني لنحو 700 تمويل، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

وأشارت الحكومة إلى ضمان سلامة المواطنين والمقيمين ودعم الفئات المتضررة وبما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل من الآثار والتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا.

وكانت البحرين قد أقرت 14 مبادرة تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وبرامج الدعم الأخرى للتعامل مع التداعيات المصاحبة لتفشي فيروس كورونا.