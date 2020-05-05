شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عقد الجمعيات العمومية لشركات القابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، برئاسة الدكتور مدحت نافع ، وبحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات اعتبارًا من غد الأربعاء ، بعد عقد جمعيتى المصرية للسبائك الحديدية والنصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها أمس .
وبحسب جدول الجمعيات فإنه سيتم عقد جمعية النصر لصناعة الكوك والإسكندرية للحراريات ،يوم الاربعاء 6 مايو .
كما سيتم عقد جمعيات شركات النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات والمصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو ، يوم الخميس 7 مايو.
كما سيتم عقد جمعيات الاهلية تحت التصفية عادية وغير عادية ، ومصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة للمطروقات يوم الاحد 10 مايو ، تليها يوم الاثنين جمعية مصانع النحاس والعامة للخزف والصينى .
وتواصل الشركة القابضة عقد جمعيات شركاتها التابعة يوم الثلاثاء 12 مايو بعقد جمعية النصر للزجاج والبللور والنصر للتعدين .
وبحسب الجدول ،سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة مصر للألومنيوم يوم الاحد 17 مايو ، فيما تختتم الجمعيات بشركة الحديد والصلب العادية وغير العادية يوم 18 مايو .
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