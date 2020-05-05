الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 05-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليتحرك فوق مستوى 0.9626، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 0.9626 لتأكيد الاندفاع نحو 0.9541 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستوى 0.9730 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9570 والمقاومة 0.9700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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