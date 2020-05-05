شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر فوق الدعم – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات يوم أمس فوق مستوى 0.6407، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه الإيجابية عند 0.6530 وتمتد إلى 0.6685 بعد تجاوز المستوى السابق.

الثبات فوق 0.6407 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه بزيارة مستوى 0.6236.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6360 والمقاومة 0.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد