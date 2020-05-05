شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية يوم أمس ليتجاوز مستوى 26.00 ويلامس الهدف الإيجابي عند 27.90، حيث يستقر عنده الآن، ونرجّح تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 29.80 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 26.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول إلى الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 29.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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