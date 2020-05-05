الاقتصاد

النفط يتعافى – تحليل - 05-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ليلامس الهدف الإيجابي المنتظر عند 22.00، ويتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم استمرار التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج الذي تظهر ملامحه بالصورة، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 24.20 كمحطة رئيسية تالية.

 

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجّحاً خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً قوياً لمستويات 19.05 ثم 17.90 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.50 والمقاومة 23.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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