شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 15.08، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 14.17، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 15.08 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لزيارة مستوى 16.00 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط