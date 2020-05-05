شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق المتوسط المتحرك 50، بينما تنحصر التداولات الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل يدعم فرص استمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد، ويحتاج السعر لتخطي مستوى 1729.00 لفتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1780.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1678.45 والثبات دونه، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد