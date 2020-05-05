شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية طفيفة يوم أمس ليستقر حول 1.4100، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الميل الصاعد.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بثبات السعر فوق 1.4015، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.4265.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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