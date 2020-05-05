الاقتصاد

لا جديد لدى الدولار مقابل الين – تحليل - 05-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 106.75 منذ يوم أمس، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون مستويات 107.68 و108.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر 106.44 مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 105.20.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.70 والمقاومة 107.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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