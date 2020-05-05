الجنيه الإسترليني يؤكد الكسر – تحليل - 05-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسر خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة بعد الثبات بإغلاق يومي دونه، معززاً فرص استمرار الميل الهابط على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2304.
مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2515 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2330 والمقاومة 1.2500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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