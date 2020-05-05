شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بالوصول بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الأول المنتظر عند 1.0885، والذي يمثّل خط الرقبة المخترق مسبقاً لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا المستوى ليقدّم فرص ارتداد السعر صعوداً لاستئناف التأثير الإيجابي لهذا النموذج، لكنه يحتاج لاختراق 1.0966 لتأكيد العودة إلى المسار التصحيحي الصاعد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر اختراق أحد المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.0885 والمقاومة 1.0966، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لزيارة مستوى 1.1067 كهدف إيجابي تالي، بينما كسر الدعم سيبطل النموذج الإيجابي المذكور ويضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي تبدأ أهدافه عند 1.0840 وتمتد إلى 1.0700 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي