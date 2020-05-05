شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات لتستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 16 من نيسان/أبريل متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ السادس من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق والتوجه العام لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.39% لتتداول عند 1,704.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,711.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,713.30$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 99.44 مقارنة بالافتتاحية عند 99.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 41.0$ مليار مقابل 39.9$ مليار في آذار/مارس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 27.0 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 39.9 في آذار/مارس.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 37.5 مقابل اتساع عند 52.5 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 3.42 مليون ولقي 239,740 شخص مصرعهم في 215 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأحد أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس لتخزين الإمداد الطبية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين التقرير التي تطرقت لكون كوريا الشمالية أطلقت النيران لأول مرة في سنوات عدة على جارتها كوريا الجنوبية في المنطقة الحدودية المجردة من السلاح بين الكوريتان، وجاء ذلك عقب ساعات من عودة زعيم كوريا الشمالية للظهور على الساحة الإعلامية مع ظهوره في مصنع للأسمدة في أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراً لتأخر حالته الصحية.