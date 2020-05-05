شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية اليوم الثلاثاء مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، وذلك وسط تغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلات هناك.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 21.6 مقابل 37.9 في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع تطلع الأسواق لما ستسفر عنه فعليات اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.88% ليخسر 27.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,436.53، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.30% ليخسر هو الأخر 463.46 نقطة ويصل إلى المستوى 19,730.23.

مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 111.43 نقطة ويصل إلى المستوى 23,725.23، كما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 28.97 نقطة ويصل إلى المستوى 10,504.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.00% ليربح 53.05 نقطة ويصل إلى المستوى 5,372.90.