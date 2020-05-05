شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق عند مستوى 5182 نقطة نهاية تداولات امس الاثنين، في ظل استمرار تراجع كميات التداول كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى أول خلال الايام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,124 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,221 نقطة