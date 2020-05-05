شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 05-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، بتداولات اتسمت بالتذبذب مسجلاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 10.39 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر في جلسته السابقة، وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، واخيراً في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط.
لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7,000.00، ليستهدف، أولى مستويات الدعم القريبة عند 6,444.71.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 7,000.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
128
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
55
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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